Вашингтон, 18 декабря, 2023, 20:46 — ИА Регнум. В конце декабря 2023 года власти США объявят о новом пакете помощи Украине, и этот пакет станет последним, заявили 18 декабря в американской администрации.

Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Средства, которые были предназначены для помощи Украине, но не были ей переданы, направлены для восполнения военных запасов самих США, отметили также в Белом доме.

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