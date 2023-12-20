Вашингтон, 20 декабря, 2023, 03:09 — ИА Регнум. В США сенаторы пока не согласовали сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Украине, вопрос сложный и работа над ним будет продолжена в январе 2024 года, заявил на брифинге лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

Lawrence Jackson Сенат США

«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени. Наши переговорщики будут очень упорно работать во время каникул в декабре и январе, и наша цель состоит в том, чтобы добиться чего-то сразу же после возвращения», — сказал он.

Демократ назвал переговоры непростыми, добавив, что в консультациях участвуют представители Республиканской и Демократической партий, а также ключевые лица администрации США.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в Госдепартаменте заявили, что США не могут без решения конгрессменов продолжать оказывать помощь Украине. По запросу Белого дома на нужды Украины дополнительно требуется порядка $61 млрд. Республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного 15 декабря сообщил, что без помощи США и НАТО Украина сможет продержаться только несколько месяцев. При худшем варианте развития событий Киев может потерпеть поражение или значительно отступить к лету 2024 года, отметили журналисты.