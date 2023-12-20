Луганск, 20 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Минобороны России показало боевую работу ударных вертолётов Ми-35, а также поисково-спасательных Ми-8 под Сватово и Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР). Видеокадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

Сообщается, что ударная группа ВКС России совершила плановый боевой вылет в направлении Сватово-Кременная, успешно выполнила боевые задачи и вернулась на место базирования. Вертолёты ударили по опорным пунктам Вооружённых сил Украины (ВСУ), поразив, в том числе, живую силу противника, уточнили в министерстве.

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Отмечается, что экипажи выполнили задачи под прикрытием специально подготовленной группы.

«Находились на дежурстве, поступила команда осуществить поисково-спасательное обеспечение в составе поисково-спасательной группы и группы огневого прикрытия. Находимся на борту Ми-8, вылетели вместе с ударной группой, выполнили боевую задачу, всё прошло штатно», — сказал специалист парашютно-десантной группы с позывным Слон.

Он добавил, что непосредственной задачей его группы было осуществление прикрытия лётного состава, и в случае, если экипаж вертолётов столкнётся с угрозой, «любыми способами вернуть лётчика домой».

Кроме того, министерство опубликовало кадры уничтожения ударными беспилотниками живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Отмечалось, что расчёт FPV-дрона точно поразил пикап ВСУ, уничтожив трёх боевиков. Вторым дроном автомобиль противника был окончательно выведен из строя. А третий беспилотник поразил украинский автомобиль, спрятанный под деревом у здания.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря военное ведомство показало кадры уничтожения миномётчиками группировки войск ВС РФ «Восток» опорного пункта ВСУ около Урожайного. По словам военнослужащих, они уже наизусть изучили систему обороны противника.