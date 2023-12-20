Москва, 20 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Миномётчики группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в окрестностях села Урожайного в ДНР. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадр из видео

«Отстреливаемся быстро и сразу уезжаем, противник даже не знает откуда мы работали», — сказал командир миномёта с позывным Феликс.

По словам военнослужащих, они уже наизусть изучили систему обороны противника.

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Как передавало ИА Регнум, Минобороны показало видео захвата опорного пункта ВСУ российскими штурмовиками. Военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения ВДВ приблизились с различных направлений к позициям, на которых находились солдаты ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен.

Ранее военное ведомство показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ в районе Новоивановки Запорожской области. На кадрах видно, как беспилотник, управляемый российскими операторами с земли, обнаруживает замаскированное артиллерийское орудие противника на границе лесополосы и затем уничтожает его барражирующим боеприпасом.