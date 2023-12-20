Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ около Урожайного
Москва, 20 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Миномётчики группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в окрестностях села Урожайного в ДНР. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Отстреливаемся быстро и сразу уезжаем, противник даже не знает откуда мы работали», — сказал командир миномёта с позывным Феликс.
По словам военнослужащих, они уже наизусть изучили систему обороны противника.
Как передавало ИА Регнум, Минобороны показало видео захвата опорного пункта ВСУ российскими штурмовиками. Военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения ВДВ приблизились с различных направлений к позициям, на которых находились солдаты ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен.
Ранее военное ведомство показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ в районе Новоивановки Запорожской области. На кадрах видно, как беспилотник, управляемый российскими операторами с земли, обнаруживает замаскированное артиллерийское орудие противника на границе лесополосы и затем уничтожает его барражирующим боеприпасом.