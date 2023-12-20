Минобороны показало кадры уничтожения дронами живой силы и техники ВСУ
Москва, 20 декабря, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения ударными беспилотниками живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Соответствующее видео 20 декабря опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Российские десантники продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ ударными беспилотниками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёт FPV-дрона точно поразил пикап ВСУ, уничтожив трёх боевиков. Вторым дроном автомобиль противника был окончательно выведен из строя. А третий беспилотник поразил украинский автомобиль, спрятанный под деревом у здания.
Как ранее сообщало ИА Регнум, миномётчики группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в окрестностях села Урожайного в ДНР. По словам военнослужащих, они уже наизусть изучили систему обороны противника.
Ранее военное ведомство показало видео захвата опорного пункта ВСУ российскими штурмовиками. Военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения ВДВ приблизились с различных направлений к позициям, на которых находились солдаты ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен.