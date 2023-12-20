Москва, 20 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы назначил американской компании Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление фейков об СВО. Такое решение было принято 20 декабря.

Сообщается, что компанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

В материалах дела говорится, что основанием для обвинения стали видеоролики на YouTube, в которых содержалась недостоверная информация о потерях ВС России в ходе специальной военной операции, жертвах среди мирного населения и применении ядерного оружия. Также в размещённых на видеохостинге материалах присутствовала информация о нетрадиционных сексуальных отношениях и экстремизме. Перед этим Роскомнадзор повторно потребовал удалить эти видео, однако Google не выполнила требование российского ведомства.

Американскую компанию штрафовали уже дважды. Так, 8 декабря Таганским районным судом был назначен штраф на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о специальной военной операции.

В материалах дела отмечалось, что сотрудники Роскомнадзора обнаружили видео на YouTube, в которых содержалась недостоверная информацию о российских военнослужащих. Ведомство направило в Google предписание с требованием удалить ролики, но сделано этого не было.

Перед этим, в ноябре, Google также был оштрафован на 4 млн рублей из-за неудаления видео с недостоверной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации. Тогда речь шла о роликах, в которых распространялись фейки о российских войсках и информация, направленная на дестабилизацию обстановки, например, о мобилизации и применении ядерного оружия.