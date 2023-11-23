Москва, 23 ноября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей из-за неудаления роликов с недостоверной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации. Об этом 23 ноября сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что компания признана виновной в совершении административного правонарушения.

Речь идёт о роликах, в которых распространялись фейки о российских войсках и информация, направленная на дестабилизацию обстановки, например о мобилизации и применении ядерного оружия.

Позже суд рассмотрит протокол о повторном нарушении Google, связанном с неудалением запрещённого контента. Компании грозит третий оборотный штраф в размере десятой части годового дохода.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Таганском суде Москвы сообщили, что компаниям Telegram, Google и американской IT-корпорации Akamai Technologies грозят штрафы за отказ удалять запрещённую в России информацию. Претензии Роскомнадзора к ресурсам связаны с неудалением недостоверной информации о специальной военной операции.

21 ноября суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещённую в России. Компания не приняла меры по удалению недостоверной информации о российской армии, а также информации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и оправдание экстремистской деятельности.