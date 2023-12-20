Москва, 20 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Тема мирных переговоров с Украиной неактуальна, поскольку для таких переговоров нет предпосылок, заявил 20 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

После того, как киевский режим законодательно запретил сам себе переговоры с Россией, таких предпосылок стало ещё меньше, отметил пресс-секретарь главы государства.

Что касается предложенной Киевом так называемой «формулы мира», то искать подобную формулу без участия России — абсурд, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией «сейчас» не актуален. Также он высказал мнение, что в Москве не хотят мира.

Президент России Владимир Путин 19 декабря сказал, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их, исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Новость дополняется.