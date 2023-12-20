Кейптаун, 20 декабря, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика посоветовала главе киевского режима пригласить Россию на встречи, посвящённые обсуждению «формулы мира». Об этом SABC сказала глава МИД страны Наледи Пандор, напомнив, что ЮАР участвует в этих обсуждениях.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам Пандор, пришло время пригласить Россию на заседания.

«Надо, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров», — сказала глава ведомства, добавив, что Киев ответа на это предложение ещё не дал.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул «формулу мира» осенью 2022 года на саммите G20. В рамках этой инициативы Киев требует передать ему новые территории РФ, а также обеспечить евроатлантические гарантии безопасности и создать специальный трибунал по России. Российские власти считают «формулу мира» Украины полностью оторванной от реальности.

Кураторы Владимира Зеленского заставят его начать переговоры по мирному плану в январе 2024 года в Давосе, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.