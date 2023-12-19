Москва, 19 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование мобильных телефонов в школах. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Елена Афонина/ТАСС

Согласно новым правилам, учащиеся не смогут пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. Отмечается, что устройствами можно будет пользоваться только в ситуациях, связанных с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

Кроме того, ученики теперь будут обязаны соблюдать дисциплину на уроках, а также правила поведения в образовательных учреждениях.

Документ подразумевает, что контроль за соблюдением правил будет осуществляться учителями и руководством школ.

Ранее, 6 декабря закон был одобрен на заседании Госдумы сразу во втором и третьем чтениях.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в целях создания благоприятных условий для проведения учителями уроков во время занятий использование средств связи обучающимися не допускается.

В беседе с ИА Регнум членкор РАН, доктор физико-математических наук, руководитель движения «Родная школа» Алексей Савватеев высказал мнение, что для того, чтобы граждане страны были образованными, а школьный процесс — содержательным, его нужно «децифровизировать», а также прекратить принуждение учеников к электронным образовательным ресурсам.

По словам эксперта, решить проблему связи можно с помощью составления списка с телефонами родителей или разрешения использовать школьникам простые кнопочные телефоны.