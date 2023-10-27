Москва, 27 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект о запрете использования в школах мобильных телефонов, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с опасностью жизни или здоровью. Документ размещён в электронной базе Госдумы.

Полина Волхова ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании».

«В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации», — сказано в пояснительной записке.

Внесение указанных изменений минимизирует «факторы отвлечения внимания» учеников во время занятий, полагают авторы.

Как передавало ИА Регнум ранее, в сентябре 2022 года в официальном телеграм-канале «Госуслуги: для родителей» сообщалось, что дети не имеют права пользоваться телефоном непосредственно во время школьных уроков, однако на переменах таких ограничений нет. Родители имеют право договориться с педагогом о том, чтобы ученики сдавали телефоны перед началом урока или использовали только кнопочные телефоны, при этом для связи с родителями на перемене или применения гаджета в медицинских целях ограничений для детей нет, отмечалось также в сообщении.

В августе 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что у учащихся школ могут быть с собой телефоны, но пользоваться ими во время занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами нельзя.

В июле 2023 года эксперты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) порекомендовали запретить использование смартфонов в школах из-за негативного влияния на учебный процесс.