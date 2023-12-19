Москва, 19 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря заявил, что предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Предстоит серьёзно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я ещё об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», — сказал он.

Президент добавил, что требует совершенствования и работа ПВО. Вместе с тем, Путин назвал российские системы ПВО лучшими в мире.

Также российский лидер отметил, что ни одна армия в мире не имеет такого опыта ведения современной вооружённой борьбы, как российская. Этот опыт надо использовать для дальнейшего совершенствования Вооружённых сил, для обучения войск, призвал президент.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении на коллегии Минобороны Владимир Путин также заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.