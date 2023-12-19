Москва, 19 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России владеют инициативой в зоне спецоперации, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Министерства обороны.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что российская армия делает то, что «считает нужным, то, что хочет, там, где нужно».

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