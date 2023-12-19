Москва, 19 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Киевский режим провел девять волн мобилизации, десятая продолжается до сих пор. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии МО 19 декабря.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается. В настоящее время призываются в том числе ограниченно годные к военной службе», — сказал Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинцы массово уклоняются от службы в ВСУ, а от принудительно мобилизованных эффект нулевой, так как те, кто хотел идти на фронт, сами приходили в военкоматы первые полгода.

Кроме того, киевский режим на фоне больших потерь ВСУ ищет новые способы сгона граждан в армию. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря заявил, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки.

Также украинское издание «Страна․ua» 16 декабря сообщило, что сотрудники военкоматов и агенты СБУ в ряде городов проводят рейды в ресторанах для раздачи повесток. 17 декабря мужчин ловили в торгово-развлекательном центре в Днепропетровске. В Львовской области повестку выдали священнику грекокатолической церкви за то, что он на похоронах назвал погибшего «раб Божий».