Киев, 17 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Военкомат Обуховского района Киевской области развернёт мобильные блокпосты, чтобы там выдавать повестки, сообщил 17 декабря бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Он опубликовал фотографию соответствующего распоряжения. В нём говорится, что сотрудники военкоматов с представителями органов местной власти будут проверять на блокпостах документы у военнообязанных, чтобы выявлять нарушителей постановки на воинский учёт.

«Будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учёта», — написал Мосийчук.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 16 декабря сообщила о поступившем в парламент законопроекте, по котором женщин на Украине планируют обязать вставать на воинский учёт. Согласно документу, женщинам придётся проходить общевоинскую подготовку, их будут привлекать к службе во время военного положения. Депутат отметила, что в армии потребовали принять жёсткий закон, но в Раде намерены смягчить эти нормы.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 17 декабря сообщил, что на Украине всё чаще загоняют мужчин в армию, угрожая смертью. Он отметил, что это снижает мотивацию бойцов ВСУ. Глава региона назвал такую мобилизацию «могилизацией».