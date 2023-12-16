Киев, 16 декабря, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Сотрудники военкоматов и агенты Службы безопасности Украины (СБУ) проводят рейды в ресторанах Киева, чтобы раздавать повестки персоналу и посетителям этих заведений, сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

По данным журналистов, представители указанных ведомств побывали как минимум в четырёх таких местах. Сотрудников военкоматов также сопровождают подразделения МВД и миграционной службы Украины.

Подобные рейды также проводятся в Кривом Роге.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября стало известно, что в Днепропетровске 86-летняя пенсионерка, у которой есть медицинское образование, получила повестку в военкомат. В этом городе женщина имеет временную регистрацию. До марта 2022 года она проживала в Артёмовске.

13 декабря появилась информация, что во Львовской области священнику грекокатолической церкви вручили повестку в местный военкомат за слова «раб Божий», которые он сказал на похоронах военнослужащего ВСУ. В Сети также опубликовали видеозапись, на которой мужчина с шевронами ВСУ ругает, оскорбляет и угрожает одетому в рясу священнослужителю, хватая его за горло.