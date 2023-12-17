Киев, 17 декабря, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Украинцы массово уклоняются от службы в ВСУ, а от принудительно мобилизованных эффект нулевой, так как те, кто хотел идти на фронт, сами приходили в военкоматы первые полгода, заявил 17 декабря на дискуссионной панели «2024: вызовы и перспективы» руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать», — сказал он.

Буданов сообщил, что в украинской армии 1,1 млн человек и нужно набирать новых военнослужащих для поддержания этого количества из-за постоянных потерь на фронте. Он назвал неизбежной принудительную мобилизацию на Украине.

Глава ГУР также в целом низко оценил морально-психологические качества большинства жителей страны. Он заявил, что они называют себя украинцами, кричат бандеровские лозунги вроде «Украина превыше всего», но от мобилизации бегут. По мнению Буданова, жители страны не ощущают себя её гражданами.

Киевский режим на фоне больших потерь ВСУ ищет новые способы сгона граждан в армию. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря заявил, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки.

Украинское издание «Страна. ua» 16 декабря сообщило, что сотрудники военкоматов и агенты СБУ в ряде городов проводят рейды в ресторанах для раздачи повесток. 17 декабря мужчин ловили в торгово-развлекательном центре в Днепропетровске. В Львовской области повестку выдали священнику грекокатолической церкви за то, что он на похоронах назвал погибшего «раб Божий».

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая 17 декабря сообщила, что в Верховной раде рассматривают законопроект об обязательной постановке женщин на воинский учёт. Она отметила, что военные хотят установить довольно жёсткие нормы в этом вопросе.