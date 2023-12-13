На Западной Украине священнику выдали повестку из-за слов «раб Божий»
«Страна․ua»: львовскому священнику выдали повестку из-за слов «раб Божий»
Львов, Украина, 13 декабря, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Во Львовской области священник грекокатолической церкви получил повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК, местный военкомат. — Прим. ИА Регнум) за сказанные слова «раб Божий» на похоронах военнослужащего. Об этом сообщило украинское издание «Страна․ua».
«Во Львовской области работники ТЦК с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви», — рассказали журналисты.
На опубликованном видео видно, как одетый в камуфляжную форму мужчина с шевронами ВСУ ругал, оскорблял и угрожал одетому в рясу священнику, а также хватал его за горло. В это же время другой мужчина выписывал представителю церкви повестку.
Своё поведение сотрудник ТЦК объяснил тем, что якобы священник оскорбительно отнёсся к его погибшему сыну во время похорон летом 2022 года. Его возмущение вызвали слова «раб Божий» вместо воинского звания.
Как сообщало ИА Регнум, в украинском Луцке повестку в военкомат вручили священнику канонической УПЦ (Украинской православной церкви) и многодетному отцу протоиерею Иоанну Пипашу.
Настоятель Иоанно-Богословского храма отметил, что уже прошёл медицинскую комиссию в местном военкомате. В день вручения повестки в отношении священнослужителя составили протокол о нарушении правил воинского учёта.