Москва, 19 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. В Европе понимают, что уже не смогут существенно повлиять на ход украинского конфликта, который также никаким образом не зависит от того, кто станет новым президентом США. Единственное, что может сделать Европейский союз — принять небольшую часть Украины в свой состав. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

Global look Press/Presidential Office of Ukraine

Ранее президент Чехии Пётр Павел допустил ухудшение ситуации на Украине для западных стран в 2024 году. По его прогнозам, в случае успеха Дональда Трампа на выборах в США мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или ЕС. В таком случае Россия, по словам чешского лидера, «вернётся в статус ключевого игрока», и с такой невыгодной ситуацией Европе придётся смириться.

Политолог Светов отметил, что уже и те европейские лидеры, которые некоторое время назад позволяли себе громкие вызовы и заявления в сторону России, перешли к обратной риторике, поскольку им всё сложнее представить, что может изменить расстановку сил в украинском конфликте.

«Они наверняка попытаются ещё как-то повлиять на ход украинского конфликта. Продолжат спонсировать деньгами, попытаются обеспечить той суммой в 50 млрд евро, которые не удалось выделить сейчас. Но это не окажет влияния на реальное положение дел (на фронте — прим. ред.)», — поделился Светов.

К тому же, как он заметил, на продолжение конфликта не повлияет и избрание нового президента США, поскольку это не отменяет тех целей и задач, которые российский лидер Владимир Путин обозначил главными в спецоперации.

«Вообще убеждён, что ни Трамп, ни Байден (президент США Джо Байден — прим. ред.) не будут президентами. И мы решим сами, исходя из собственных представлений, как этот конфликт должен разрешиться, не спрашивая их. Надеюсь, что к ноябрю следующего года, когда будут выборы в США, на Украине будет уже совсем другое положение», — заметил политолог.

В целом эксперт счёл прогноз чешского лидера весьма удивительным, особенно после того, как в стране призвали запугивать Россию, чтобы избежать потенциального конфликта с ней. Кроме того, политолог обратил внимание, как Павел выражается, употребляя конструкцию «придётся смириться».

«Заметьте — им придётся смириться. Это амбиции такого рода стран, которые, конечно, обладают своей историей, но они не являются субъектами мировой политики, они объекты. И Чехия, которая добровольно сдала свой суверенитет в Евросоюз и НАТО, легла под американцев, вдруг говорит, что они вынуждены смириться. Но Россия никогда не переставала быть ключевым игроком в силу своих размеров и вооружений. Дай Бог, что наступает прозрение и понимание даже у таких, как этот Пётр Павел», — отметил Светов.

Кроме того, по его мнению, Украину так и не примут полноценно в Евросоюз. Он не исключил, что ту часть Украины, которая прилегает к западу, могут принять в Евросоюз и перевооружить. И в этом ключе эксперт сделал свой прогноз.

«В 2027 году, когда, как предполагается, будет острая фаза конфликта между США и Китаем, эта западная часть Украины будет давить на Россию, чтобы Москва не оказывала поддержку Пекину», — заключил политолог.

Ранее начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только путём запугивания. По его словам, Прага должна показать, что у неё есть способность и воля защитить себя.

До этого чешский лидер заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Павел считает, что России после СВО понадобятся годы, чтобы восстановить боеспособность, но страны НАТО всё равно воспринимают её как «угрозу номер один».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента Чехии о подготовке к большому военному конфликту России и Европы — это очередное истерическое заявление Праги, которое не красит чешские власти. Россия не представляет угрозы Европе — напротив, это Европа является угрозой для России, поскольку сейчас она подконтрольна США и находится в составе НАТО, а этот военный блок движется к границам РФ, отметили в Кремле.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор указал, что Украина продержится не более одного месяца в конфликте с Россией без помощи со стороны США.