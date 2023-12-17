Вашингтон, 17 декабря, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Украина продержится не более одного месяца в конфликте с Россией без помощи со стороны США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

По мнению эксперта, в лучшем случае Киев может протянуть около 30 дней. Макгрегор власти Украины незамедлительно заключить мирное соглашение с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Он напомнил, что диалог прервался в 2022 году по инициативе украинской стороны.

В ходе большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что Запад пока поставляет Украине всё необходимое просто так. Однако, по словам главы государства такая помощь постепенно иссякает.

5 октября Владимир Путин выразил уверенность, что украинская сторона продержится всего неделю, в случае, если ей перестанут оказывать военную помощь. Российский лидер уточнил, что ежемесячно извне Киев получает $4-5 млрд, и Украина падёт, если такая поддержка прекратится.