Прага, 19 декабря, 2023, 10:08 — ИА Регнум. В 2024 году ситуация на Украине станет ещё более неприятной для Запада, заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью изданию Seznam Zprávy.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Появится новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — сказал он, отвечая на вопрос о том, чего ждёт от 2024 года.

Павел указал на то, что российский лидер Владимир Путин настаивает на своём видении мира, в котором России отведено место среди сильнейших держав, а другим странам необходимо примириться с этим фактом.

Он также не исключил, что Путин и экс-глава Белого дома Дональд Трамп смогут договориться, если последний сумеет победить на выборах президента США в 2024 году.

Кроме того, Москва может найти компромисс, при котором она вернёт себе статус ключевого игрока, а такая ситуация невыгодна для Европы, заключил Павел.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина не продержится в конфликте с Россией дольше февраля следующего года, но в Белом доме до последнего будут отрицать проигрыш Киева.

В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал, что Украина продержится не более одного месяца в конфликте с Россией без помощи со стороны США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 5 декабря, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Он напомнил, что диалог прервался в 2022 году по инициативе украинской стороны.