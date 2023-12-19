Москва, 19 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Рабочий день президента России Владимира Путина будет посвящён вопросам Министерства обороны, глава государства проведёт расширенное заседание коллегии ведомства, рассказал журналистам 19 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

Президент выступит на коллегии, подробный доклад представит министр обороны Сергей Шойгу. Эти два выступления пройдут в открытом режиме, отметил пресс-секретарь президента. Также Владимир Путин осмотрит тематическую выставку Минобороны.

«Также в планах у президента — награждение Героев Российской Федерации», — добавил Песков.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что на заседании коллегии Минобороны, которое пройдёт в Национальном центре управления обороной, будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.

В заседании также примут участие представители командования военных округов, видов и родов войск Вооружённых сил России, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

На выставке, которую осмотрит президент, представлены современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты, отмечали также в пресс-службе Кремля.