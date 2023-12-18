Москва, 18 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 19 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны, сообщается 18 декабря на сайте Кремля.

Михаил Терещенко/ТАСС

Отмечается. что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

В расширенном заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления.

В ходе посещения Национального центра управления обороной глава государства также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты.

Как сообщало ИА Регнум, Путин уверен в победе России в специальной военной операции, такое заявление он сделал 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

В сентябре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу в ходе специальной военной операции.