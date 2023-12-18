Москва, 18 декабря, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ознакомится с новыми образцами техники и вооружения в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Алексей Никольский / РИА Новости Владимир Путин

«В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер проведёт 19 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

В расширенном заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления.