Москва, 13 сентября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине, заявил 13 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Журналист телеканала «Россия-1» задал Шойгу вопрос, победит ли Россия в конфликте на Украине.

«У нас нет других вариантов», — ответил министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ВСУ в ходе своего неудачного контрнаступления потеряли за три месяца более 70 тысяч человек.

Ранее в сентябре 2023 года Шойгу, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента о провале контрнаступления ВСУ, отметил, что может лишь согласиться с этой оценкой главнокомандующего. Несмотря на огромные объёмы западной помощи, ВСУ не достигают своих целей, заявляли также в Минобороны.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия открыта к мирным переговорам с Киевом при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В противном случае спецоперация будет продолжаться до полного выполнения всех задач, отмечали руководители российских ведомств.