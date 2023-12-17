Киев, 17 декабря, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Подслушивающие устройства находились в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах.

Mil. gov. ua Валерий Залужный

Шпионскую аппаратуру обнаружили 16 декабря в ходе подготовки помещения к работе. По информации источников, обнаруженные устройства имеют элементы неустановленного образца, из-за чего определить, кто именно их установил, невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, в последние месяцы в СМИ начала распространяться информация о противоречиях, которые возникли между Валерием Залужным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Главком ВСУ в статье для журнала The Economist признал, что украинский конфликт зашёл в тупик.

Он также отметил, что украинская армия не сможет добиться прорыва на линии боевого соприкосновения. В офисе Зеленского раскритиковали эти слова Залужного. 11 декабря пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина проинформировали, что главком ВСУ вошёл в список лиц, которых ЕС рассматривает в качестве преемника главы киевского режима.

Вместе с тем в ряде СМИ появились сообщения о возможной отставке Залужного. Министр обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь заявил, что вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ или других изменений в украинском генералитете не рассматривается военным ведомством страны.

6 ноября стало известно, что от взрыва гранаты в своём доме под Киевом погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. Один из коллег Частякова подарил ему ящик с гранатами западного образца в честь дня рождения. Помощник главкома решил открыть подарок, чтобы показать его своему сыну. В этот момент произошёл взрыв.