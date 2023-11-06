Киев, 6 ноября, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Помощник главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Честяков погиб в своём доме под Киевом в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает 6 ноября издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА Регнум

Издание приводит заявление спикера украинского МВД Марьяны Ревы о том, что 39-летний военный погиб у себя дома в селе Чайки из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Его 13-летний сын доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями.

По информации источников издания, погибший военный — Геннадий Честяков, который был помощником Залужного. В доме также находились жена и дочь военного, они, по предварительным данным, не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в зоне специальной военной операции погиб британский наёмник Кристофер Перриман, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Иностранец попал под артиллерийский обстрел. Ранее в интервью он похвалил российских артиллеристов, заявив, что их расчёты «чертовски хороши». Он также подчёркивал, что украинский конфликт не сравнится с Ираком — обстановка в зоне СВО «гораздо более напряжённая».