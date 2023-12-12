Киев, 12 декабря, 2023, 21:58 — ИА Регнум. В министерстве обороны Украины не рассматривают вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или других изменений в генералитете, заявил глава украинского минобороны Рустем Умеров. Его слова 12 декабря привёл украинский телеканал «Общественное».

Міністерство у справах ветеранів України Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне», — сказал Умеров.

Министр добавил, что периодически шутит на эту тему с Залужным, спрашивая, кто его увольняет в этот раз.

О возможной отставке Залужного 4 декабря сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источники в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского. Чиновник сообщил, что украинский лидер довольно эмоционален, а главком ВСУ чрезмерно откровенно общается с партнёрами о ситуации на Украине. Это может привести к тому, что Зеленский уволит Залужного, сообщил источник журналистам.

Британская газета The Financial Times 4 декабря отметила, что Залужный перестал появляться на публичных мероприятиях вместе с Зеленским. Журналисты заметили, что глава киевского режима посетил ряд областей рядом с линией фронта и встречался с различными генералами, среди них не было главкома.