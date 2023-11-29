Киев, 29 ноября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Офис Владимира Зеленского потребовал от властей всех регионов Украины не вступать в общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщил на своей странице в социальных сетях украинский журналист Юрий Николов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Он уточнил, что Киев не хочет, чтобы региональные элиты создавали ажиотаж вокруг фигуры Залужного. Николов предположил, что этим шагом офис Владимира Зеленского пытается ослабить возможного конкурента.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября экс-помощник замглавы Пенатгона Стивен Брайен написал о том, что Владимир Зеленский планирует арестовать Валерия Залужного. Эксперт считает, что Киев начнет реализовать этот сценарий с увольнения трёх украинских генералов, связанных с главкомом ВСУ.

Он также предупредил, что на Украине наметился раскол между администрацией Зеленского и военными, что может привести к гражданской войне.

14 ноября стало известно, что украинский министр обороны Рустем Умеров изучает вопрос увольнения троих командующих войсками ВСУ — Татьяны Остащенко, которая командовала медицинскими силами, командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, а также командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева.

19 ноября Владимир Зеленский назначил на пост командующего медицинскими силами ВСУ генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука вместо Татьяны Остащенко.