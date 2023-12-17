США, 17 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Российский нападающий, капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии игр в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не забросив ни одной шайбы в ходе встречи с командой «Нэшвилл Предаторз». Игра состоялась 16 декабря в Нэшвилле (Теннесси, США).

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Овечкин

Хозяева победили со счётом 3:1. Овечкин сделал результативную передачу, благодаря которой Ти Джей Оши забил единственный гол столичной команды. Российский хоккеист за игру сделал шесть бросков по воротам противника, но шайба ни разу не достигла цели. В результате эта игра стала 12-й подряд в серии игр, где он не забил ни одного гола.

В этом сезоне Овечкин за 27 игр забил пять шайб и сделал 12 результативных передач. Он находится в списке снайперов НХЛ на втором месте, имея на счету 827 голов (на первом — канадский форвард Уэйн Гретцки с 894 голами). «Вашингтон» занимает шестую строчку в столичном дивизионе.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Овечкин обновил личный антирекорд по сыгранному времени в играх в матчах НХЛ без учёта случаев досрочного выбытия из-за травмы. На встрече с «Лос-Анджелес Кингз» он пробыл 13 минут и 49 секунд.

5 декабря «Вашингтон Кэпиталз» потерпел самое крупное поражение за пять лет от «Аризоны Койотс». Столичная команда проиграла со счётом 6:0.

При этом Овечкин набрал за свою карьеру в НХЛ 1500 очков. Это максимальный результат, которого удавалось достичь российским игрокам. Овечкин 8 декабря, комментируя этот успех, подчеркнул, что не смог бы добиться его без одноклубников.