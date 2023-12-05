Вашингтон, 5 декабря, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, потерпел самое крупное поражение за пять лет. 5 декабря «Вашингтон» проиграл «Аризоне Койотс» со счётом 0:6.

Ход матча

Первые пять шайб были заброшены в первом периоде в течение десяти минут. Счёт открыл на девятой минуте Логан Кули. После него отличились Майкл Карконе, Ник Шмальц (дважды) и Джейсон Цукер. Шестой гол в конце второго периода забил Ник Бьюгстад.

Овечкин провёл на льду 19 минут 31 секунду. Для него игра без голов стала седьмой подряд.

Антирекорд «Вашингтона»

Для «Кэпиталз» это поражение стало самым крупным с октября 2018 года, когда команда проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» с таким же счётом — 0:6.

Кроме того, «Вашингтон» повторил худший результат по пропущенным шайбам в течение одного периода за последние 32 года. В последний раз команда пропускала больше голов в течение одной 20-минутки в 1991 году в матче с «Калгари».

В настоящее время «Вашингтон» находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками после 22 матчей.

Погоня Овечкина за Гретцки

В текущем сезоне НХЛ Овечкин забил пять голов. Последний раз он отличился 19 ноября в матче против «Коламбуса».

Всего на счету российского форварда 827 гола в НХЛ. По этому показателю он отстаёт от Уэйна Гретцки — рекордсмена в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.