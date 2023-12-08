Вашингтон, 8 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад тому, что достиг отметки в 1500 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова 8 декабря приводит пресс-служба лиги.

Ed Clemente/Global Look Press Александр Овечкин

«Это очень крутое число. Я всегда говорю, что без моих одноклубников я никогда не смог бы достичь такого показателя. Это очень круто», — сказал Овечкин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в матче против «Даллас Старз» Овечкин отдал голевую передачу, благодаря чему набрал 1500 очков в карьере в НХЛ. Теперь на его счету 827 голов и 673 передачи. Он стал первым в истории российским и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось достичь этой отметки.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин забил пять голов. Последний раз он отличился 19 ноября в матче против «Коламбуса».

Всего на счету российского форварда 827 голов в НХЛ. По этому показателю он отстаёт от Уэйна Гретцки — рекордсмена в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.