Лос-Анджелес, США, 30 ноября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Российский нападающий, капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 30 ноября обновил личный антирекорд по сыгранному времени в играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостевом матче против «Лос-Анджелес Кингз».

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Овечкин в общей сложности провёл на льду 13 минут и 49 секунд. Так мало времени в игре он ни разу не был, если не считать матчи, где он досрочно покидал площадку из-за травмы или удаления.

В этой игре вашингтонские хоккеисты победили хозяев со счётом 1:2. Матч проходил в рамках регулярного чемпионата.

Абсолютный антирекорд Овечкина, если учитывать форсмажорные обстоятельства, был в 2021 году на встрече с «Рейнджерс». Российский хоккеист покинул лёд уже через 39 секунд, так как получил травму. В 2009 году он на встрече с «Коламбусом» из-за травмы участвовал всего 7 минут 43 секунды. Также трижды он играл менее 10 минут за матч из-за удалений.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября впервые в истории НХЛ в одном матче забили шайбы четыре российских хоккеиста. Авторами голов стали Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Они играли за «Коламбус», который в тот день победил «Бостон» со счётом 5:2.