Москва, 17 декабря, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Австрия не самостоятельна в вопросах собственной политики и как многие страны Евросоюза находится под влиянием США. Но удивительно, что на Западе так ничего и не поняли про влияние санкций на Россию. Таким мнением в беседе с ИА Регнум 17 декабря поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщило агентство Reuters, австрийские власти сняли вето с нового пакета санкций Евросоюза в отношении России после того, как группу Raiffeisen исключили из украинского «черного списка». До исключения Raiffeisen Bank из украинского списка Австрия блокировала утверждение 12-го пакета антироссийских санкций.

По мнению политолога и экономиста Колташова, Австрия, как и многие другие европейские страны, находится под влиянием США, а потому антироссийские настроения. Хотя, с другой стороны, сам канцлер Австрии Карл Нехаммер склонен вести двойную политику, когда говорит о продолжении газового сотрудничества с Россией.

«Рассыпается представление о том, что Австрия самостоятельна в вопросах политики, хотя раньше можно было заподозрить, что это не так. Мы наблюдаем спектакль. По сути, по-прежнему только две администрации в Европейском союзе обладают самостоятельностью по отношению к Соединенным Штатам. Это словацкая и венгерская администрации», — отметил Колташов.

Он также указал на то, что западные силы не могут существенно повлиять на российскую экономику с помощью санкций. По его мнению, эти ограничения только укрепляют развитие российского государства.

«Давление Запада ускорило развитие России, её экономики, социума и государства. Самое удивительное, это то, что на Западе ничего не поняли в 2022–2023 годах про Россию, про её руководство, про её народ, про общность их интересов. Под развитием России следует понимать превращение её в сильную независимую страну с социальным государством, способную защищаться от внешних угроз и участвовать в формировании нового мирового устройства», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, решение Австрии о снятии вето с санкций может оказать негативные последствия только на россиян, которые проживают в европейском государстве. Тех же из российских граждан, кто имел счета в банке Raiffeisen, сейчас изменения не коснутся.

«В самой Австрии климат для граждан России может ухудшиться ещё больше, поскольку она не способна сопротивляться нажиму Брюсселя, а по сути и нажиму Соединённых Штатов. И давно уже стоит приготовиться к тому, что Австрия не является безопасной для россиян финансовом смысле страной», — отметил Колташов.

Он напомнил, что австрийская банковская организация приняла решение уйти из России, но прежде создала дочернюю компанию. Позже Raiffeisen Bank решил избавиться от доли российской «дочки». И на данный момент известно, что сделка по завершению дел австрийской компании на российском рынке всё ещё продолжается, чем недовольны, в том числе, украинские чиновники.

ЕС согласовал 12-й пакет антироссийских санкций на саммите, который 14–15 декабря прошёл в Брюсселе. Австрия наложила вето на решение ЕС по 12-му пакету. Как сообщил 16 декабря портал EUobserver, Вена воспользовалась правом отсрочки. Австрийские власти сделали это, добиваясь от украинских властей исключения Raiffeisen Bank из списка спонсоров боевых действий.

23 мая в СМИ появилась информация о том, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) активизировал усилия по выводу из своего состава российской «дочки». Это связано с возрастающим внешним давлением на предмет сворачивания деловых связей с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта «Райффайзенбанк» принял решение ограничить частным клиентам возможность осуществлять переводы в долларах, а также повысить минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки.