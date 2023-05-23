Вена, 23 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) активизировал усилия по выводу из своего состава российской «дочки», сообщает 23 мая Reuters со ссылкой на источники.

Максим Блинов/РИА Новости Отделение банка Райффайзен в Москве

Отмечается, что это связано с возрастающим внешним давлением на предмет сворачивания деловых связей с Россией.

По данным агентства, за последние несколько месяцев RBI не удалось найти покупателя для своей «дочки» в России.

Концепция выделения дочки Raiffeisen в РФ в отдельную структуру не вызывает возражений со стороны властей Австрии, уточнил источник.

В случае успешного выделения российской «дочки» Raiffeisen в Австрии будет зарегистрирована новая компания, а её акционерами станут текущие владельцы ценных бумаг RBI.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский центральный банк (ЕЦБ) заставляет австрийский Raiffeisen Bank прекратить работу в России.

Европейский регулятор не требует немедленного ухода организации, но вынуждает банк утвердить план по постепенному завершению деятельности в РФ.

Ранее RBI закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России.

Отметим, что в 2022 году Райффайзенбанк показал рекордную прибыль — €2,06 млрд — и внёс наибольший вклад в финансовый результат всей группы. На российскую «дочку» пришлось 54,2% чистой прибыли.