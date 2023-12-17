Москва, 17 декабря, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последние сутки сбили в зоне спецоперации два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом 17 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости /РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что также средства ПВО за это время перехватили две ракеты РСЗО HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Конашенков заявил, что российские войска за сутки сбили вертолёт Ми-8 и 49 беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции. По его словам, силы ПВО за это время перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Вечером 15 декабря Минобороны сообщило о26 украинских беспилотниках, которые пытались атаковать объекты в Крыму в течение двух часов и были сбиты в небе над полуостровом. В оборонном ведомстве 16 декабря уточнили, что российские военные сбили над Крымом ещё шесть беспилотников ВСУ.