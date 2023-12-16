Москва, 16 декабря, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Воевавшего на стороне украинской армии командира Интернационального Легиона из Шри-Ланки ликвидировали в зоне спецоперации, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Соцсети

«Ликвидирован командир Интернационального Легиона, капитан PATAPILI HEWAGE Shehan Ranishka», — говорится в сообщении.

Шри-Ланка отказалась принимать тело наёмника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Вероятно, его похоронят на Украине.

Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри отмечал, что власти предприняли все усилия для недопущения вербовки жителей для участия в боевых действиях на Украине.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, на Украине ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Швеции. Погибшему уроженцу исторического шведского региона Свеаланд было около 30 лет.

Также стало известно 12 декабря, что в зоне боевых действий погиб воевавший на стороне украинской армии наёмник из Ирландии Грэм Дейл. Он семь лет служил в морской пехоте США, в том числе на территории Ирака. Поехал на Украину вскоре после начала конфликта в 2022 году. В декабре в районе села Богдановка в Донецкой Народной Республике ликвидировали несколько боевиков ВСУ с американскими шевронами.

По данным Минобороны, с февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ приехали порядка 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

Президент России Владимир Путин летом заявил, что иностранные наёмники на стороне украинской армии несут значительные потери из-за своей глупости. Он также заявлял что Россия фиксирует иностранных наёмников и инструкторов на стороне ВСУ.