Москва, 10 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. С 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороны ВСУ на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран, сообщило 10 июля Минобороны России. Наиболее многочисленные группы наёмников прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве указали, что на фоне провала новой мобилизационной кампании Киев активизировал вербовку наёмников в США и Канаде. Этому активно содействуют ЦРУ и подконтрольные ему ЧВК («Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн»).

При этом Киев использует иностранных наёмников как пушечное мясо.

«На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников. Всего с 24 февраля 2022 г. для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте–апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась. Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более чел.), Грузии (свыше 800 чел.), Великобритании и Румынии (по 700 и более чел.), Хорватии (более 300 чел.), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более чел.)», — говорится в заявлении Министерства обороны.

По данным российского оборонного ведомства, достоверно известно, что на 30 июня этого года уничтожены были 4845 иностранных наёмников, в основном из США, Канады и европейских стран. Ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.

На сегодняшний день в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников. При этом, согласно рассказам пленных, командиры подразделений ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения, не привлекаются к ответственности за потери среди иностранцев.

«Украинское командование бросает в «мясные штурмы» на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наемниками, в первую очередь. Эвакуация раненых наёмников организуется по остаточному принципу, только после вывоза украинских военнослужащих. По имеющимся данным, из-за высоких потерь личного состава киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии», — указали в Минобороны.

Причиной такой активации вербовки в Азии названо падение интереса «умирать за киевский режим» среди европейцев.

Иностранные наёмники используются киевским режимом как «пушечное мясо», поэтому у них остаётся только один выбор — сбежать с Украины или погибнуть. Российские вооруженные силы продолжат уничтожение иностранных боевиков вне зависимости от их местонахождения на территории Украины, добавили в Минобороны.

Ещё в марте МИД России отмечал, что многие наёмники направляются западными странами на Украину под прикрытием гуманитарных миссий.

Ранее ИА Регнум обращало внимание на то, что на фоне постоянных сообщений об уничтожении всё новых и новых боевиков выделяется интервью, которое в начале мая дал немецкому порталу T-Online бывший наёмник из Германии Йонас Краценберг. Он заявил, что украинская армия заметно уступает бундесверу в профессионализме и поражена коррупцией. Немец воевал в составе украинского «Интернационального легиона» и отметил пренебрежительное отношение украинских командиров к «побратимам»-иностранцам и низкое жалованье наёмников. В сущности, офицеры ВСУ, по его словам, видят в иностранных комбатантах исключительно пушечное мясо.