Донецк, 9 декабря, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Несколько боевиков украинской армии, у которых были шевроны с флагом США, были уничтожены в районе села Богдановка в Донецкой Народной Республике. Командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск ВС РФ с позывным Чибилия рассказал «РИА Новости» подробности операции.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

По словам командира, бойцы захватили опорный пункт киевских боевиков. В бою были убиты несколько военных ВСУ. Чибиля пояснил, что на убитых были разные шевроны, отличающие мобилизованных от наёмников.

Он показал шевроны украинских военных и нашивки с изображением американского флага.

«Это «мобики», а это, скорее всего, наёмники», — сказал командир, демонстрируя шевроны с ликвидированных вэсэушников.

Как сообщало ИА Регнум, британский наёмник Кристофер Перриман, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в зоне спецоперации в результате артиллерийского удара.

Министерство обороны РФ показало кадры захвата опорного пункта ВСУ российскими штурмовиками.

Бойцы разведывательного батальона Ивановского соединения ВДВ приблизились с различных направлений к позициям, на которых находился противник. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен.

США разработали проигрышную стратегию контрнаступления ВСУ, она изначально была обречена на провал. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.