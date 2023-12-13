Стокгольм, 13 декабря, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Наёмник из Швеции, принимавший участие в украинском конфликте на стороне Киева, погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на министерство иностранных дел Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Украине скончался мужчина из Швеции. Родственники уведомлены», — говорится в сообщении.

Погибшему уроженцу исторического шведского региона Свеаланд было около 30 лет. Обстоятельства его гибели не известны.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря ирландская газета Irish Times сообщила о смерти воевавшего за ВСУ наёмника из республики Грэма Дейла в зоне военных действий. По данным журналистов, погибший на прошлой неделе ирландец стал как минимум третьим представителем островного государства, погибшим в ходе конфликта на Украине.

Командир одного из отрядов подразделения «Север-V» группировки российских войск «Юг» с позывным Чибилия 9 декабря сообщил, что его подчинённые ликвидировали несколько наёмников ВСУ с американскими шевронами около Богдановки в ДНР. По его словам, это произошло во время захвата опорного пункта украинской армии.

Воевавший на стороне Киева наёмник из Британии Кристофер Перриман 30 ноября погиб в результате артиллерийского удара на херсонском направлении в зоне спецоперации. Бойцы украинских войск у села Крынки пытались закрепиться на левом берегу Днепра и понесли большие потери, в их числе находился и Перриман.