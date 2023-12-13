Дублин, 13 декабря, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Воевавший на стороне украинской армии наёмник из Ирландии Грэм Дейл на прошлой неделе погиб в зоне боевых действий. Об этом 12 декабря сообщила газета Irish Times.

Соцсети Грэм Дейл

«Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу», — говорится в сообщении.

По информации издания, наёмник семь лет служил в морской пехоте США, в том числе на территории Ирака. Дэйл поехал на Украину вскоре после начала конфликта в феврале 2022 года и принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ. Отмечается, что это как минимум третий ирландец, погибший в ходе украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки российских войск с позывным Чибилия рассказал, что его подчинённые ликвидировали несколько наёмников ВСУ с американскими шевронами у Богдановки в ДНР. Военный уточнил, что это произошло во время захвата опорного пункта украинских войск.

Воевавший за ВСУ британский наёмник Кристофер Перриман 30 ноября погиб в результате артиллерийского удара на херсонском направлении в зоне СВО. Бойцы украинской армии в районе села Крынки пытались закрепиться на левом берегу Днепра и понесли большие потери, в их числе был и Перриман.