Москва, 12 декабря, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Если Банк России повысит ключевую ставку до 17%, то это замедлит темпы роста экономики, но снизит инфляцию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 декабря заявил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Вероятность повышения ставки до 16% действительно достаточно высока. Да, российской экономике повышение ставки не нужно, но в этом есть необходимость, так как рост инфляции необходимо сдерживать. Фактически решение ЦБ перераспределяет средства от 20% наиболее благополучной части населения к наименее благополучным 80%», — рассказал Перепелица.

Более того, есть мнение, что ставка ЦБ РФ может вырасти даже до 17%. Об этом заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Повышение ключевой ставки необходимо для снижения инфляции и поддержки граждан. Но существует и обратная сторона. При высокой ключевой ставке дорожают кредиты, особенно для бизнеса, то есть происходит сдерживание экономики в целом и снижение темпов роста», — сказала она.

Кроме того, Коваленко предположила, что сбить инфляцию повышением ставки так, как это удавалось прежде, сейчас не удастся, поскольку декабрь–январь — это время праздников, многие покупают подарки, обновляют гардероб и приобретают большое количество продуктов, что, в свою очередь, повышает спрос на товары и услуги.

«Соответственно, продавцы стараются получить максимальную выгоду и повышают цены, поэтому в период декабря — января снижение темпов роста инфляции не будет столь заметным», — сказала Коваленко.

В свою очередь, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов предположил, что предстоящее повышение ключевой ставки подтолкнёт россиян к тому, чтобы хранить деньги в банках, а не покупать товары и повышать тем самым инфляцию.

«Несмотря на то что кредиты на развитие производства также становятся дороже, такие действия дают позитивный эффект, потому что в принципе это даёт возможность нормализовать инфляцию. Если бы Центральный банк этого не делал, то при высокой инфляции инвестиционная активность компаний всё равно бы упала», — сказал Абрамов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Тогда регулятор констатировал, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются и темпы роста кредитования.

В конце сентября руководитель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5–8,5%, то курс рубля сейчас был бы более слабым.