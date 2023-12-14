Подольск, Московская область, 14 декабря, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В Подольске 14 декабря беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал ночью воинскую часть и пробил в крышу здания. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительной информации, в три часа ночи в результате сброса беспилотником взрывного устройства на воинскую часть образовалось воронка на крыше одного из технических зданий, пострадала система вентиляции, а также были выбиты стёкла.

Правоохранительные органы начали проверку, добавил источник.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что российские военные обнаружили и уничтожили ночью 14 декабря в общей сложности девять беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в Калужской и Московской областях. Их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о двух сбитых над Наро-Фоминским городским округом (Московская область) беспилотных летальных аппаратах. По словам главы города, оба дрона летели в сторону российской столицы для совершения атак.

Кроме того, об уничтоженном дроне ночью 14 декабря в Калужской области написал губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что обломки БПЛА упали в Сухиничском районе.