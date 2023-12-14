Белгород, 14 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Три человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщил 14 декабря источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Один человек поступил в больницу Белгорода с диагнозом травматическая ампутация обоих конечностей ниже колена. Второго пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Третий пострадавший попал в Краснояружскую центральную районную больницу с ушибленной раной лба.

По данным источника, 13 декабря украинский дрон сдетонировал на расстоянии 50 метров от одного из сёл в Краснояружском районе.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ночью 14 декабря российские средства ПВО сбили в небе над Сухиничским районом беспилотный летальный аппарат (БПЛА). Он уточнил, что на месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Минобороны 14 декабря сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная (ЛНР), Горловка, Марьинка (ДНР), Новая Каховка и Таврийск в Херсонской области.