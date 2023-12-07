Москва, 7 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 7 декабря приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке, перечень которых установит правительство.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года, норма закрепляется в Жилищном кодексе. Аналогичная норма прописывается в законе о банках и банковской деятельности.

Согласно поправкам, кредитные организации не имеют права брать комиссию с платежей за ЖКУ указанной категории лиц. Такое же правило поправками предусмотрено для платёжных и банковских платёжных агентов. Исключение делается для организаций федеральной почтовой связи. При приёме ими платы за ЖКУ или пеней не применяется предлагаемая законопроектом норма Жилищного кодекса об отмене комиссий для нуждающихся в соцподдержке лиц.

Как передавало ИА Регнум, закон об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не нашёл поддержку у российских банков. Как говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку, предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка.

С точки зрения кредитных учреждений, такие нововведения негативно отразятся на работе платёжных услуг, что, в свою очередь, скажется на качестве банковских переводов, полагают авторы. При этом в тексте отмечалось, что банки согласились поддержать запрет только для пенсионеров и льготников, не обосновав своё решение.

Жители России по итогам первого квартала 2023 года задолжали за ЖКУ почти 876,4 млрд рублей. За год показатель увеличился на 72 млрд рублей, а с 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность возросла на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%.