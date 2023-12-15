Москва, 15 декабря, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона над Курской областью, сообщили 15 декабря в пресс-службе Минобороны.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, коло 17:30 мск российские силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 декабря российские военные обнаружили и уничтожили девять беспилотников в Калужской и Московской областях. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых над Наро-Фоминским городским округом дронах. Также губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о сбитом в области беспилотнике.

Кроме того, источник ИА Регнум в правоохранительных органах рассказал 14 декабря, что три человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области. Помимо этого, в Подольске беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины ночью 14 декабря атаковал воинскую часть и пробил крышу здания. В результате образовалась воронка на крыше одного из технических зданий.