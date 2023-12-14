Москва, 14 декабря, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в Наро-Фоминском городском округе (Московская область) второй по счёту беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы. Об этом написал в своём Telegram-канале мэр столицы России Сергей Собянин.

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«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — уточняется в сообщении.

Глава города отметил, что, по предварительной информации, в ходе отражения атаки удалось не допустить ранения людей и разрушений.

Ранее он написал о ещё одно сбитом в Наро-Фоминске дроне, двигавшемся в направлении Москвы.