Москва, 14 декабря, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и уничтожили ночью 14 декабря в общей сложности девять беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в Калужской и Московской областях, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — говорится в сообщении.