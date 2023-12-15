Москва, 15 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Работающие в зоне спецоперации медики проявляют чудеса героизма, работают высокопрофессионально, заявил 15 декабря президент России Владимир Путин на IV Железнодорожном съезде.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В зоне специальной военной операции и военные медики, и те, кто работает рядом с ними, проявляют, без всякого преувеличения, чудеса героизма и мужества и высокий профессионализм», — заявил Путин.

Путин на съезде также отметил, что героизм и мужество проявили российские железнодорожники во время атак ВСУ на Крымский мост. Глава государства призвал обеспечить особую безопасность восточного железнодорожного полигона в условиях СВО.

Президент 14 декабря выразил уверенность в победе России в СВО. На мероприятии «Итоги года» Путин также сказал, что нет необходимости проводить новую мобилизацию.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Минздрав РФ сообщил, что в Херсонской области ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алёшки — Раденск. Медики ехали на вызов к раненым во время обстрела.