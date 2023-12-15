Путин отметил мужество железнодорожников во время атак на Крымский мост
Москва, 15 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 15 декабря на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда в спорткомплексе «Лужники», отметил мужество российских железнодорожников, проявленное ими во время украинских атак на Крымский мост.
«Что касается тех известных событий, которые были на Крымском мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова», — заявил глава государства.
Путин также напомнил, что первоначально идея о строительстве переправы появилась давно, но воплотили её только в современности, за что он поблагодарил собравшихся.
«Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Сталиным, а мы реализовали все эти решения, но сделали это с блеском, сделали здорово», — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что российские железнодорожники с успехом справляются с возросшей нагрузкой и обеспечивают в том числе воинские перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия, благодаря в кратчайшие сроки перестроившейся логистике.
Как сообщало ИА Регнум, первый теракт на мосту произошёл в октябре 2022 года, когда на нём взорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Следствием теракта стало обрушение около 250 метров шоссе и возгорание цистерн грузового поезда. Движение по мосту полностью остановили. Ответственность за подрыв взял на себя Киев. Второй теракт произошёл в июле 2023 года, когда мост атаковали надводные беспилотники Украины. Повреждения получили два пролёта моста, один из них полностью разрушился. В результате теракта погибла супружеская пара, ехавшая по мосту на автомобиле, их дочь получила ранения, но осталась в живых.