Москва, 15 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 15 декабря на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда в спорткомплексе «Лужники», отметил мужество российских железнодорожников, проявленное ими во время украинских атак на Крымский мост.

Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС

«Что касается тех известных событий, которые были на Крымском мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова», — заявил глава государства.

Путин также напомнил, что первоначально идея о строительстве переправы появилась давно, но воплотили её только в современности, за что он поблагодарил собравшихся.

«Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Сталиным, а мы реализовали все эти решения, но сделали это с блеском, сделали здорово», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что российские железнодорожники с успехом справляются с возросшей нагрузкой и обеспечивают в том числе воинские перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия, благодаря в кратчайшие сроки перестроившейся логистике.

Как сообщало ИА Регнум, первый теракт на мосту произошёл в октябре 2022 года, когда на нём взорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Следствием теракта стало обрушение около 250 метров шоссе и возгорание цистерн грузового поезда. Движение по мосту полностью остановили. Ответственность за подрыв взял на себя Киев. Второй теракт произошёл в июле 2023 года, когда мост атаковали надводные беспилотники Украины. Повреждения получили два пролёта моста, один из них полностью разрушился. В результате теракта погибла супружеская пара, ехавшая по мосту на автомобиле, их дочь получила ранения, но осталась в живых.